"Арсенал" готов включить четырех игроков в сделку по Онана

"Арсенал" готов включить в сделку по приобретению полузащитника "Эвертона" Амаду Онана четырех своих игроков на выбор.

Прежде Онана сватали в различные клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллу", однако на днях стало известно, что первым свой ход совершил "Арсенал".



"Арсенал" сделал официальный запрос насчет Амаду, которого "Эвертон" оценивает в 50 миллионов фунтов и с помощью продажи которого "ириски" смогли бы решить свои проблемы с финансовым фейр-плей Премьер-Лиги.



По информации Daily Express, в качестве части сделки по Онана "Эвертон" может получить кого-нибудь из игроков "Арсенала" — например вернувшегося из аренды в "Лутоне" Альбера Самби Локонгу, который мог бы стать прямой заменой для 22-летнего бельгийца.



Левый защитник Киран Тирни, вингер Рис Нелсон и нападающий Эдди Нкетиа — три других игрока, от которых "Арсенал" готов отказаться, чтобы заполучить Онана.