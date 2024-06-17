Светская хроника за понедельник
Предложение "Ливерпуля" по Лени Йоро отклонено. Рахим Стерлинг заинтересовал "Вест Хэм". Немецкая полиция предложила английским фанатам альтернативу алкоголю. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Бавария" сражаются за атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса. (L'Equipe)
Новый рулевой "Фенербахче" Жозе Моуриньо хочет купить защитника "Юнайтед" Виктора Линделефа. (Fotomac)
"Сити" готов продать защитника Жоау Канселу только за 25 миллионов фунтов. Минувший сезон 30-летний португалец провел в аренде в "Барселоне", которая хочет его выкупить. (The Sun)
"Сити" не собирается рассматривать предложения по нападающему Хулиану Альваресу этим летом. (Football Insider)
Плеймейкер Джек Грилиш может задуматься об уходе из "Сити" после неудачного сезона. (Football Insider)
Предложение "Ливерпуля" в 42 млн. фунтов о покупке защитника "Лилля" Лени Йоро было отклонено. (Mundo Deportivo)
"Ливерпуль" сделал запрос насчет центрального защитника "Штутгарта" Вальдемара Антона, который доступен для трансфера за 19 млн. фунтов. (Bild)
"Арсенал" установил цену в 30 млн. фунтов за полузащитника Эмиля Смит-Роу. (Football Insider)
Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко открыт к переходу в "Арсенал" в будущем. (Christian Falk)
Скауты "Милана" просматривали нападающего "Челси" Армандо Бройю в матче за сборную Албании против Италии на Евро-2024. (Sky Sport Italy)
"Вест Хэм" заинтересован в вингере "Челси" Рахиме Стерлинге. (TBR Football)
Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе находится в шорт-листе "Баварии". (Sky Sport Germany)
"Пэлас" начал переговоры о покупке вингера "Арсенала" Риса Нелсона, который также интересен "Фулхэму" и "Вест Хэму". (Caught Offside)
"Эвертон" видит в защитнике "Халла" Джейкобе Гривзе замену для Джаррада Брантуэйта. (Hull Daily Mail)
"Астон Вилла" следит за нападающим Келечи Ихеаначо, чей контракт с "Лестером" истекает в конце июня. (Football Insider)
"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке защитника "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафьори. (Caught Offside)
Защитник "Тоттенхэма" Джо Родон вызывает интерес у "Ипсвича", "Саутгемптона", "Лестера" и "Лидса". (Football.London)
"Ньюкасл" обратился к "Милану" насчет покупки защитника Фикайо Томори. (Football Insider)
Другое
Сэм Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру только ради одной работы — со сборной Уэльса. (Daily Mirror)
"Аль-Иттифак" заключил контракт с бывшим тренером вратарей "Ливерпуля" Джоном Ахтербергом. (Ben Jacobs)
Бывший наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получил новую работу и проводит технический анализ матчей Евро-2024 для УЕФА. (Daily Mail)
Дэвид Бекхэм может не получить титул сэра из-за уклонения от уплаты налогов. (Daily Mirror)
Бекхэм и его супруга Виктория живут раздельно и едва разговаривают друг с другом. (Daily Mirror)
Немецкая полиция призвала фанатов сборной Англии курить травку, а не употреблять алкоголь во время Евро-2024. (Daily Mail)
17.06.2024 12:00
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Последние комментарии:
почему война в украине должна была ослабить европу, но уровень жизни в европе становится всё лучше а в россии всё хуже? когда там уже загниёт всё в этой гейропе и россияне восторжествуют? и самый главный вопрос когда уже эта проклятая гейропа замёрзнет?
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2022, кремлевские пропагандисты: Украинские врачи изымают органы у беспомощных и продают в европу. Черные трансплантологи!
>хахаха, белены объелись, кремлеботы. Кто в такое поверит?
2024: На Украине задержана банда черных трансплантологов во главе с экс-замминистра
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гейбой, кого сыры прошли по пенкам?))) вторая фатима
17.06.2024 07:40 #
gameboy
Лучше быть ссыкотной тимой но выходить в 1/8 за один матч, чем как те же французы на прошлом евро даже из группы не вышли, а это между прочим были действующие чемпионы мира.
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Источник: http://fapl.ru/posts/108250/?c=1#c7936734
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Бум электрокаров в Непале помог очистить воздух от смога
Большое количество гидроэлектрической энергии, на фоне которого стремительно растут продажи электрокаров, помогает Непалу сократить импорт нефти и очистить воздух. Об этом гласит публикация агентства Associated Press (AP).
Отмечается, что почти вся электроэнергия, которая производится в этом гималайском государстве, — чистая, и за нее ответственны подпитываемые реками гидроэлектростанции (ГЭС). Благодаря обилию этого источника энергии, как заметили в AP, страна стремительно расширяет сеть зарядных станций, и импорт электрокаров, по данным местной таможни, вырастал вдвое в 2022 и 2023 годах.
Оценки Департамента электроснабжения Непала свидетельствуют, что использование электромобилей в стране позволило сократить затраты на импорт нефти на 22 миллиона долларов ежегодно, и экономия только продолжает расти. По состоянию на текущий момент, только 6 % населения страны не имеет доступа к сети зарядных станций для электромобилей.
Правительство Непала сделало увеличение продаж этого вида транспорта одной из национальных целей, направленных на снижение вредных выбросов. Непальское руководство рассчитывает, что на электромобили к следующему году придется четверть от общего числа продаж авто, а к концу десятилетия их доля составит 90 %.
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