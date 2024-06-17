Светская хроника за понедельник

Предложение "Ливерпуля" по Лени Йоро отклонено. Рахим Стерлинг заинтересовал "Вест Хэм". Немецкая полиция предложила английским фанатам альтернативу алкоголю. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Бавария" сражаются за атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса. (L'Equipe)



Новый рулевой "Фенербахче" Жозе Моуриньо хочет купить защитника "Юнайтед" Виктора Линделефа. (Fotomac)



"Сити" готов продать защитника Жоау Канселу только за 25 миллионов фунтов. Минувший сезон 30-летний португалец провел в аренде в "Барселоне", которая хочет его выкупить. (The Sun)



"Сити" не собирается рассматривать предложения по нападающему Хулиану Альваресу этим летом. (Football Insider)



Плеймейкер Джек Грилиш может задуматься об уходе из "Сити" после неудачного сезона. (Football Insider)



Предложение "Ливерпуля" в 42 млн. фунтов о покупке защитника "Лилля" Лени Йоро было отклонено. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" сделал запрос насчет центрального защитника "Штутгарта" Вальдемара Антона, который доступен для трансфера за 19 млн. фунтов. (Bild)



"Арсенал" установил цену в 30 млн. фунтов за полузащитника Эмиля Смит-Роу. (Football Insider)



Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко открыт к переходу в "Арсенал" в будущем. (Christian Falk)



Скауты "Милана" просматривали нападающего "Челси" Армандо Бройю в матче за сборную Албании против Италии на Евро-2024. (Sky Sport Italy)



"Вест Хэм" заинтересован в вингере "Челси" Рахиме Стерлинге. (TBR Football)



Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе находится в шорт-листе "Баварии". (Sky Sport Germany)



"Пэлас" начал переговоры о покупке вингера "Арсенала" Риса Нелсона, который также интересен "Фулхэму" и "Вест Хэму". (Caught Offside)



"Эвертон" видит в защитнике "Халла" Джейкобе Гривзе замену для Джаррада Брантуэйта. (Hull Daily Mail)



"Астон Вилла" следит за нападающим Келечи Ихеаначо, чей контракт с "Лестером" истекает в конце июня. (Football Insider)



"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке защитника "Болоньи" и сборной Италии Риккардо Калафьори. (Caught Offside)



Защитник "Тоттенхэма" Джо Родон вызывает интерес у "Ипсвича", "Саутгемптона", "Лестера" и "Лидса". (Football.London)



"Ньюкасл" обратился к "Милану" насчет покупки защитника Фикайо Томори. (Football Insider)



Другое



Сэм Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру только ради одной работы — со сборной Уэльса. (Daily Mirror)



"Аль-Иттифак" заключил контракт с бывшим тренером вратарей "Ливерпуля" Джоном Ахтербергом. (Ben Jacobs)



Бывший наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получил новую работу и проводит технический анализ матчей Евро-2024 для УЕФА. (Daily Mail)



Дэвид Бекхэм может не получить титул сэра из-за уклонения от уплаты налогов. (Daily Mirror)



Бекхэм и его супруга Виктория живут раздельно и едва разговаривают друг с другом. (Daily Mirror)



Немецкая полиция призвала фанатов сборной Англии курить травку, а не употреблять алкоголь во время Евро-2024. (Daily Mail)