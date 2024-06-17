Тен Хаг заявил, что Шоу пропустит групповой этап Евро-2024

Люк Шоу Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его защитник Люк Шоу пропустит весь групповой этап Евро-2024.

На прошлой неделе 28-летний Шоу вернулся к полноценным тренировкам, окончательно решив свои проблемы с задней поверхность бедра.

Люк даже попал в число запасных на стартовый для англичан матч на Евро-2024 против Сербии, хотя на поле так и не появился.

По словам Тен Хага, матчи против Словении и Дании в Группе C Шоу, который не имеет практики с февраля, тоже пропустит.

"Люк Шоу начнет играть, как только сборная Англии преодолеет групповую стадию", — сообщил Тен Хаг NOS.


Метки Евро-2024, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Тен Хаг, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2024 11:00

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  1. closer 17.06.2024 11:27 # closer
    Жирножопый не играет при этом он в топе по количеству новостей на файле!

    (ответить)

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