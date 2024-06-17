Тен Хаг заявил, что Шоу пропустит групповой этап Евро-2024
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его защитник Люк Шоу пропустит весь групповой этап Евро-2024.
На прошлой неделе 28-летний Шоу вернулся к полноценным тренировкам, окончательно решив свои проблемы с задней поверхность бедра.
Люк даже попал в число запасных на стартовый для англичан матч на Евро-2024 против Сербии, хотя на поле так и не появился.
По словам Тен Хага, матчи против Словении и Дании в Группе C Шоу, который не имеет практики с февраля, тоже пропустит.
"Люк Шоу начнет играть, как только сборная Англии преодолеет групповую стадию", — сообщил Тен Хаг NOS.
17.06.2024 11:00
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Жирножопый не играет при этом он в топе по количеству новостей на файле!
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