Беллингем готов на все ради победы на Евро-2024

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем заявил, что готов на все ради победы на Евро-2024 со сборной Англии.

Именно 20-летний Беллингем забил единственный гол в стартовом для англичан матче на Евро-2024 против Сербии накануне вечером (0:1).



Беллингем отправился на турнир в Германии после блестящего дебютного сезона за "Реал", с которым он выиграл титул Ла Лиги и Лигу Чемпионов.



Беллингем изначально планировал перенести свою клубную форму на сборную, и Джуд готов приложить все усилия, чтобы пополнить свою трофейную коллекцию.



"Я сделаю все, что потребуется, и я готов на все, чтобы помочь своей сборной выиграть этот футбольный турнир".



"Джуд Беллингем создан, чтобы удивлять людей. Это не только благодаря мне. Это благодаря людям, которые оказывают мне замечательную поддержку: моя семья, мои друзья, мои партнеры по команде. А играть в футбол — это самая простая часть".



"Я привык проникать в чужую штрафную, растягивать оборону и пытаться делать такие вещи. Я выработал эту привычку в Мадриде, и я хотел перенести свою форму на Евро. Это отличное начало для меня лично, это поможет мне укрепить свою уверенность в себе, а важнее всего, что это помогло парням одержать победу", — цитирует Беллингема BBC.