"Арсенал" готов продать Партея за 30 млн. фунтов
"Арсенал" готов продать Томаса Партея этим летом, установив за ганского полузащитника цену в 30 миллионов фунтов.
Минувший сезон оказался омрачен для 31-летнего Партея тяжелой травмой, позволив Томасу сыграть только 14 матчей в Премьер-Лиге.
Поэтому главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов отказаться от Партея в пользу более надежного полузащитника — вроде Амаду Онана, переговоры с "Эвертоном" насчет которого уже ведутся.
Также "Арсенал" вынужден учитывать тот факт, что контракт Партея истекает через один год, и другой возможности выгодно продать Томаса уже может не предоставиться.
Поэтому "Арсенал" назначил цену в 30 млн. фунтов за голову Партея и теперь ждет предложений. Клубы из Саудовской Аравии уже проявляют интерес к экс-игроку "Атлетико", сообщает Daily Mirror.
17.06.2024 09:00
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очень смешно.. самое прикольное, что продадут))
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