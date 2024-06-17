"Арсенал" готов продать Партея за 30 млн. фунтов

Томас Партей "Арсенал" готов продать Томаса Партея этим летом, установив за ганского полузащитника цену в 30 миллионов фунтов.

Минувший сезон оказался омрачен для 31-летнего Партея тяжелой травмой, позволив Томасу сыграть только 14 матчей в Премьер-Лиге.

Поэтому главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов отказаться от Партея в пользу более надежного полузащитника — вроде Амаду Онана, переговоры с "Эвертоном" насчет которого уже ведутся.

Также "Арсенал" вынужден учитывать тот факт, что контракт Партея истекает через один год, и другой возможности выгодно продать Томаса уже может не предоставиться.

Поэтому "Арсенал" назначил цену в 30 млн. фунтов за голову Партея и теперь ждет предложений. Клубы из Саудовской Аравии уже проявляют интерес к экс-игроку "Атлетико", сообщает Daily Mirror.


Метки Арсенал, Партей

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2024 09:00

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