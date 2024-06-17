Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вынес вердикт насчет победы над Сербией на Евро-2024.

Быстрый гол Джуда Беллингема позволил англичанам стартовать с победы 0:1 на Евро-2024. Несмотря на скромный счет, Саутгейт остался доволен своими атакующими игроками.



Также Саутгейт доволен, как во втором тайме англичане останавливали атаки Сербии.



"Беллингем — это игрок, который пишет свой сценарий. Он великолепно выбирает момент времени для своих рывков, и это был великолепный розыгрыш мяча перед голом. Думаю, все наши атакующие игроки выглядели действительно хорошо. Уверен, они будут забивать голы".



"Играть против пятерки защитников и создавать моменты — это непросто, но мы это делали. Мне понравился тот факт, что нам пришлось попотеть без мяча, потому что мы много работали над этой областью на этой неделе".



"Мы действительно хорошо обращались с мячом в первом тайме. Мы потратили много энергии в первом тайме, и многие игроки давно не играли по 90 минут, поэтому я немного переживал насчет этого".



"Во втором тайме мы уже не так хорошо держали мяч, и Сербия прибавила. Мы меньше контролировали игру. Я доволен, что мы проявили себя с другой стороны. Мы показали стойкость, обороняясь в штрафной. Эо укрепляет дух коллектива. Мы хорошо оборонялись как единое целое. У нашей команды закончилась энергия — и это не удивляет меня. Но со скамейки вышли игроки и помогли нам. Мы можем быть эффективнее", — цитирует Саутгейта The Guardian.