Тен Хаг не удивлен тем, что Рэшфорд не попал на Евро-2024

Маркус Рэшфорд и Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не удивлен тем, что его нападающий Маркус Рэшфорд не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.

26-летний Рэшфорд забил лишь восемь голов за "Юнайтед" в сезоне 2023/24 — против 30 в предыдущем, своем лучшем в карьере.

Такой спад обернулся тем, что наставник англичан Гарет Саутгейт не взял Рэшфорда на Евро-2024 — как и плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. Оба этих решения выглядят для Тен Хага логичными.

"Грилиша и Рэшфорда не хватало в этом сезоне. А когда вас не хватает, вы рискуете не попасть в свою сборную", — сообщил Тен Хаг голландскому телеканалу NOS.


Метки Евро-2024, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Рэшфорд, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2024 07:00

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  1. zhanik7 17.06.2024 08:41 # zhanik7
    Ну все Санчо 2, новый сезон перепалок начинается! Сливает депутата!

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  2. insomniac 17.06.2024 07:49 # insomniac
    вот бы он еще в стартовый состав не попадал с такой игрой.

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