Тен Хаг не удивлен тем, что Рэшфорд не попал на Евро-2024

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не удивлен тем, что его нападающий Маркус Рэшфорд не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.

26-летний Рэшфорд забил лишь восемь голов за "Юнайтед" в сезоне 2023/24 — против 30 в предыдущем, своем лучшем в карьере.



Такой спад обернулся тем, что наставник англичан Гарет Саутгейт не взял Рэшфорда на Евро-2024 — как и плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. Оба этих решения выглядят для Тен Хага логичными.



"Грилиша и Рэшфорда не хватало в этом сезоне. А когда вас не хватает, вы рискуете не попасть в свою сборную", — сообщил Тен Хаг голландскому телеканалу NOS.