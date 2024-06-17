Саутгейт доволен игрой Трента в полузащите против Сербии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его эксперимент с использованием вице-капитана "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в полузащите против Сербии оказался успешным.

Как и ожидалось, на стартовый для англичан матч на Евро-2024, Саутгейт выпустил Александер-Арнольда в центр поля, рядом с Декланом Райсом и Джудом Беллингемом.



И хотя в концовке Александер-Арнольд был заменен на Конора Галлахера, Саутгейт остался доволен игрой Трента в полузащите, сообщив об этом после победы со счетом 0:1.



"Как я оцениваю его игру? Хорошо. Должен сказать, он был по-настоящему прилежен в том, как он позиционировал себя на поле".



"Разумеется, Джуд много подключается вперед, но я думаю, Трент адаптировался и приспособился к выбору позиции. Он хорошо обращался с мячом и отметился хорошим ударом в створ".



"В концовке мы хотели добавить свежих ног, а Конор может быстро овладеть мячом. У нас есть глубина состава, и нам нужно это использовать", — цитирует Саутгейта Evening Standard.