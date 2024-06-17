Англия стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией благодаря голу Беллингема
Сборная Англии стартовала на Евро-2024 с достигнутой благодаря голу Джуда Беллингема победы 0:1 над Сербией.
Как и ожидалось, вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд занял место в центре поля, рядом с Декланом Райсом. Джуд Беллингем расположился чуть выше. Выздоровевший Люк Шоу был назван среди запасных "трех львов".
Англичане весьма уверенно начали матч, лучше контролируя мяч, и уже на 13-й минуте открыли счет. Букайо Сака навесил с правого фланга на границу вратарской площади, а Беллингем выиграл борьбу с защитником на втором этаже — 0:1.
После пропущенного гола сербы заиграли посмелее, а на 20-й минуте Александар Митрович едва не наказал Александер-Арнольда за оборонительную ошибку, отметившись пушечным ударом рядом со штангой.
На 25-й минуте английской сборной удалась образцовая контратака. Кайл Уолкер ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не стал, а передачу на партнеров в центре отдал неточно.
Гол Беллингема так и остался единственным ударом в створ на обе команды в первом тайме. В целом Англия контролировала ситуацию на поле, почти ничего не позволяя сопернику.
Второй тайм англичане тоже начали бодро, но затем решили сосредоточиться на сдерживании оппонентов. Сербы пыталась оказывать давление, но по-настоящему напрячь Джордана Пикфорда не могли.
На 77-й минуте обратил на себя внимание Харри Кейн, который головой замкнул подачу едва вышедшего на замену Джаррода Боуэна, однако голкипер Предраг Райкович перевел мяч в перекладину.
В концовке Англия предпочла сыграть предельно надежно, сведя риск к минимуму и практически перестав атаковать.
Англичане положили в свою копилку первые три очка, показав, что результат у Гарета Саутгейта в приоритете относительно игры. Сербия не смогла создать больших проблем обороне родоначальников футбола.
Сборная Сербии — сборная Англии — 0:1 (0:1)
Гол: Беллингем 13.
Сборная Сербии: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович (Бирманчевич 74), Лукич (Йович 61), Гудель (Илич 46), Костич (Младенович 43), Cергей Милинкович-Савич, Митрович (Тадич 61), Влахович.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Райс, Александер-Арнольд (Галлахер 69), Сака (Боуэн 76), Беллингем (Майну 86), Фоден, Кейн.
Предупреждение: Гудель.
17.06.2024 00:00
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Последние комментарии:
не нужно быть экспертом в футболе чтобы понимать что сборная россии не выиграет евро
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ливерпуль клуб пидорасов
сосанглия сборная хуесосов
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Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
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Представители хуситов заявили, что члены движения «Ансар Аллах» атаковали ракетами американский эсминец и торговое судно, а также ещё одно торговое судно, которое, согласно заявлению, было атаковано при помощи БПЛА в Аравийском море.
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США и "союзники": Мы не можем тренировать больше 15 человек.
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честно говоря Сака пока что вообще не вписывается в состав и темп игры, состав заряженый на победы а сака что? 2 года подряд второе место.. он ментально сломлен и не готов выигрывать кубок для своей страны
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"Ситуация в Украине ужасная и разрушительная. Мысли ФК Челси со всеми в Украине. Все в клубе молятся о мире", – говорится на официальном сайте "синих".
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Туготурчик - тебя спалили)
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Где Палмер, Артурик?)
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Лейндерс: "Происходящее в Украине - настоящий ужас"
Помощник главного тренера Ливерпуля поддержал перенос финала Лиги чемпионов в Париж. На предматчевой пресс-конференции перед финалом Кубка лиги с Челси Пепейну Лейндерсу задали вопрос о военных действиях в Украине и переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. "Это настоящий ужас. Всё очень серьёзно. Как футбольному тренеру мне сейчас сложно об этом говорить, не лучшее время для моего личного мнения", - сказал помощник Юргена Клоппа. "Я отец, брат, сын, человек, муж. Это очень тяжело. Мы думаем о людях, которые там оказались, это очень страшно". "Конечно, перенести место проведения финала - правильное решение. Любая война - это горе для человека".
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Хахахахаххаххахахаххаха. Застарелые перемоги пошли в ход
Событие от 26.02.2022. А потом Ливерпульцы узнали, какие на самом деле хохлы пидарасы и послали их нахуй)
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Война продолжается и тот факт, что матч пройдет не в россии – это важный месседж. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее уничтожить. Мы сыграем этот финал для всех жителей Украины", – цитирует Клоппа Fichajes.
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Трент - Бог! Палмер - лох!
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Мерсисайдский клуб так выразил поддержку Украине в связи с военными действиями в стране. Издание Liverpool Echo в субботу сообщило, что домашний стадион Ливерпуля "Энфилд" подсвечен в синий и жёлтый цвета. Таким образом в клубе решили символом поддержать Украину в связи с военными действиями на её территории. Ранее помощник главного тренера Ливерпуля Пепейн Лейндерс и капитан Джордан Хендерсон на предматчевой пресс-конференции назвали правильным решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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Оценки футболистов Арсенала за игру
Сака 8.1
Райс 7.5
Оценка футболистов пенсов
Галлахер 6.9
Палмер - 0))))))))))))))))))))))
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Для первого матча сойдет. Райс был королем полузащиты, не дал Митровичу развернуться. Фоден в игру ваще не попал. Гуехи и Беллингем - лучшие у англов.
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Благотворительная акция Ливерпуля в поддержку Украины
Мерсисайдский клуб провёл акцию по сбору средств на поддержку беженцев из Украины. Действующие и бывшие игроки Ливерпуля, персонал клуба и объединения болельщиков приняли участие в благотворительной акции в поддержку Украины в различных форматах, пишет Liverpool Echo.
Клуб присоединился к акции британского Красного Креста по сбору пожертвований для помощи людям, пострадавшим от военного конфликта, и запустил специальную страницу для пожертвований.
Футболки, в которых Ливерпуль играл матч Кубка Англии против Норвича (2:1), были проданы на благотворительном аукционе. Каждая футболка была с подписью игрока "Красных". Дороже всех ушла форма Куивина Келлехера (3426 фунтов). Свитер Алиссона был куплен за 3386 фунтов, а футболка капитана Джордана Хендерсона за 3336 фунтов. Всего на аукционе удалось собрать более 33 тысяч фунтов.
Бывшие игроки клуба также пожертвовали Красному Кресту 15 тысяч фунтов, собранных на одном из рождественских благотворительных мероприятий. Персонал клуба поучаствовал в сборе необходимых вещей для беженцев и добавил к ним полезную клубную атрибутику - шапки, шарфы, брендированные бутылки с водой.
Местный болельщик Роб Эдвардс на своём грузовике отвезёт эти вещи в Польшу, где разместились многие беженцы из Украины. Директор Ливерпуля Билли Хоган заявил: "Мы стремимся использовать силу нашей глобальной фанбазы для выражения солидарности и поддержки тем, кто пострадал от событий в Украине". "Мы гордимся нашими действующими и бывшими игроками, сотрудниками клуба и болельщиками, которые принимают участие в этой акции и показывают солидарность и единение нашего клуба".
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Сколько же хнйтеров у Саутгейта
Вот вам результат, вот вам на классе победа, вот вам без травм, вот вам отдых ключевым игрокам.
Кейн не забил жалко
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На "Энфилде" открылась выставка, посвящённая связи Ливерпуля и Украины Временная экспозиция будет частью программы экскурсионного тура по стадиону "Красных". Официальный сайт клуба сообщил об открытии на "Энфилде" выставки, посвящённой связи Ливерпуля и Украины. В экспозиции представлены памятные предметы, такие как игровая футболка Роберто Фирмино с финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве. Также посетители смогут увидеть фотографии из киевского парка Шевченко с предматчевой атмосферой того дня. На выставке будет сдвоенный флаг Ливерпуля и киевского Динамо с матча Лиги чемпионов 2001 года. Напомним, что это единственный раз, когда "Красные" играли с украинскими командами в официальных матчах. Посетители смогут больше узнать об Андрее Воронине - единственном украинце, выступавшем за Ливерпуль. На выставке будет его рассказ о трагедии войны. Один из экспонатов подарен Федерацией футбола Украины - это деревянный футляр с 25 металлическими значками. Каждый значок символизирует один из футбольных регионов Украины, многие из которых стали известны по трагическим событиям этого и прошлого года. Экспозиция является временной и будет частью экскурсионного тура по стадиону "Красных". Ожидается, что особым спросом она будет пользоваться в дни проведения в Ливерпуле Евровидения.
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