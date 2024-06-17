Англия стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией благодаря голу Беллингема

Сборная Англии стартовала на Евро-2024 с достигнутой благодаря голу Джуда Беллингема победы 0:1 над Сербией.

Как и ожидалось, вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд занял место в центре поля, рядом с Декланом Райсом. Джуд Беллингем расположился чуть выше. Выздоровевший Люк Шоу был назван среди запасных "трех львов".



Англичане весьма уверенно начали матч, лучше контролируя мяч, и уже на 13-й минуте открыли счет. Букайо Сака навесил с правого фланга на границу вратарской площади, а Беллингем выиграл борьбу с защитником на втором этаже — 0:1.



После пропущенного гола сербы заиграли посмелее, а на 20-й минуте Александар Митрович едва не наказал Александер-Арнольда за оборонительную ошибку, отметившись пушечным ударом рядом со штангой.



На 25-й минуте английской сборной удалась образцовая контратака. Кайл Уолкер ворвался в штрафную по правому краю, но сам бить не стал, а передачу на партнеров в центре отдал неточно.



Гол Беллингема так и остался единственным ударом в створ на обе команды в первом тайме. В целом Англия контролировала ситуацию на поле, почти ничего не позволяя сопернику.



Второй тайм англичане тоже начали бодро, но затем решили сосредоточиться на сдерживании оппонентов. Сербы пыталась оказывать давление, но по-настоящему напрячь Джордана Пикфорда не могли.



На 77-й минуте обратил на себя внимание Харри Кейн, который головой замкнул подачу едва вышедшего на замену Джаррода Боуэна, однако голкипер Предраг Райкович перевел мяч в перекладину.



В концовке Англия предпочла сыграть предельно надежно, сведя риск к минимуму и практически перестав атаковать.



Англичане положили в свою копилку первые три очка, показав, что результат у Гарета Саутгейта в приоритете относительно игры. Сербия не смогла создать больших проблем обороне родоначальников футбола.



Сборная Сербии — сборная Англии — 0:1 (0:1)



Гол: Беллингем 13.



Сборная Сербии: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович (Бирманчевич 74), Лукич (Йович 61), Гудель (Илич 46), Костич (Младенович 43), Cергей Милинкович-Савич, Митрович (Тадич 61), Влахович.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Райс, Александер-Арнольд (Галлахер 69), Сака (Боуэн 76), Беллингем (Майну 86), Фоден, Кейн.



Предупреждение: Гудель.