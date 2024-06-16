Тен Хаг подтвердил, что МЮ вел переговоры с Тухелем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб вел переговоры с Томасом Тухелем.

Как известно, Тухель считался одним из фаворитов на замену Тен Хагу. Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф даже лично встречался с Томасом в Монако.



В итоге "Юнайтед" решил оставить Тен Хага, который находится на пороге заключительного года по своему контракту, однако клуб не стал скрывать от Эрика факт переговоров с Тухелем.



"Менеджмент клуба пришел ко мне, когда я был на отдыхе на Ибице. Они внезапно появились на моем пороге и сказали, что хотят продолжить сотрудничество со мной".



"Манчестер Юнайтед" сказал мне, что они разговаривали с Тухелем, но в конце концов они пришли к выводу, что уже обладают лучшим тренером".



"Ineos взяли время на принятие решения. Они не так давно в футболе, и поразмышлять над сезоном — это нормально. Это не секрет, что они хотели переговорить с рядом кандидатов".



"Манчестер Юнайтед" и мне все еще нужно достичь договоренности насчет нового контракта. Это не так просто, нам все еще предстоит обсудить это", — сообщил Тен Хаг в эфире NOS.