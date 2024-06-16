Клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги интересуются Сессеньоном

Райан Сессеньон Клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги проявляют интерес к бывшему вингеру "Тоттенхэма" Райану Сессеньону.

Пять лет назад "Тоттенхэм" приобрел Сессеньона у "Фулхэма" за 25 миллионов фунтов плюс Джош Онома, который отправился в противоположном направлении.

Сессеньон считался одним из ярчайших молодых талантов в Англии, однако из-за постоянных проблем с задней поверхностью бедра Райан отметился лишь 26 появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги за эти пять лет.

Разочаровавшись в Сессеньоне, "Тоттенхэм" решил не предлагать 24-летнему англичанину новый контракт. "Шпоры" даже не стали пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.

Сессеньон покидает "Тоттенхэм" свободным агентом, однако Football.London утверждает, что Райан не испытывает недостатка в вариантах, чтобы перезагрузить свою карьеру.

К Сессеньону существует высокий интерес из Премьер-Лиги, а также из Бундеслиги, где он с успехом выступал за "Хоффенхайм" на правах аренды в сезоне 2020/21.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2024 22:00

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