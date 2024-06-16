Клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги интересуются Сессеньоном

Клубы Премьер-Лиги и Бундеслиги проявляют интерес к бывшему вингеру "Тоттенхэма" Райану Сессеньону.

Пять лет назад "Тоттенхэм" приобрел Сессеньона у "Фулхэма" за 25 миллионов фунтов плюс Джош Онома, который отправился в противоположном направлении.



Сессеньон считался одним из ярчайших молодых талантов в Англии, однако из-за постоянных проблем с задней поверхностью бедра Райан отметился лишь 26 появлениями в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги за эти пять лет.



Разочаровавшись в Сессеньоне, "Тоттенхэм" решил не предлагать 24-летнему англичанину новый контракт. "Шпоры" даже не стали пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.



Сессеньон покидает "Тоттенхэм" свободным агентом, однако Football.London утверждает, что Райан не испытывает недостатка в вариантах, чтобы перезагрузить свою карьеру.



К Сессеньону существует высокий интерес из Премьер-Лиги, а также из Бундеслиги, где он с успехом выступал за "Хоффенхайм" на правах аренды в сезоне 2020/21.