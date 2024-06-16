"Челси" готов включить Чалобу и Мадуэке в сделку по Олисе

Майкл Олисе "Челси" готов включить двух своих игроков в сделку по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

Как и "Ньюкасл" с "Баварией", "Челси" уже сделал свой запрос насчет доступности Олисе для трансфера этим летом. Также Майкла сватают в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Олисе с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, и для "Челси", учитывая ситуацию с финансовым фейр-плей, может быть проблематично выложить такую сумму.

Как сообщает The Sun, в сложившейся ситуации "Челси" готов использовать защитника Трево Чалобу и вингера Нони Мадуэке в качестве разменной монеты.

Чалоба и Мадуэке весьма неплохо завершили минувший сезон, но на протяжении большей части кампании испытывали дефицит игровых минут.

Если Трево является собственным воспитанником для "Челси", то Нони присоединился к "синим" только в январе 2023 по сделке стоимостью 26 млн. фунтов.


Метки Кристал Пэлас, Мадуэке, Олисе, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2024 21:00

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