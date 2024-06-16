"Челси" готов включить Чалобу и Мадуэке в сделку по Олисе

"Челси" готов включить двух своих игроков в сделку по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

Как и "Ньюкасл" с "Баварией", "Челси" уже сделал свой запрос насчет доступности Олисе для трансфера этим летом. Также Майкла сватают в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Контракт Олисе с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, и для "Челси", учитывая ситуацию с финансовым фейр-плей, может быть проблематично выложить такую сумму.



Как сообщает The Sun, в сложившейся ситуации "Челси" готов использовать защитника Трево Чалобу и вингера Нони Мадуэке в качестве разменной монеты.



Чалоба и Мадуэке весьма неплохо завершили минувший сезон, но на протяжении большей части кампании испытывали дефицит игровых минут.



Если Трево является собственным воспитанником для "Челси", то Нони присоединился к "синим" только в январе 2023 по сделке стоимостью 26 млн. фунтов.