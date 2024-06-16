Хаманн не верит, что Англия выиграет Евро-2024 с Пикфордом в воротах

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн заявил, что голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд является слабым звеном в сборной Англии.

30-летний Пикфорд — один из пяти игроков, которые до сих пор вызываются в сборную Англии с ЧМ-2018 в России, первого большого турнира "трех львов" при Гарете Саутгейта.



Однако Хаманн не верит, что англичане смогут выиграть Евро-2024 с Пикфордом в воротах. По мнению Дитмара, Джордан не в состоянии успокоить команду, когда это необходимо.



"Я бы переживал насчет Джордана Пикфорда. Он хороший игрок, но я думаю, его темперамент подводит его временами".



"На турнире, где ты можешь сыграть семь матчей, будут неудачи, и тебе нужен голкипер, который успокаивает своих партнеров по команде".



"Думаю, Пикфорд делает обратное. Это тревожит меня и вызывает вопросы. Я не думаю, что сборная Англии выиграет большой трофей с Пикфордом", — цитирует Хаманна Daily Mail.