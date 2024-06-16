Кейн мотивирован бестрофейным сезоном "Баварии"
Капитан сборной Англии Харри заявил, что бестрофейный сезон за "Баварию" только усиливает его желание выиграть Евро-2024.
В минувшем сезоне "Бавария" впервые за 12 последних лет осталась без титула Бундеслиги, не завоевав и никаких других трофеев.
Это был дебютный сезон Кейна за "Баварию" после перехода из "Тоттенхэма" прошлым летом, и теперь надежды Харри на первый трофей в своей карьере связаны с английской сборной.
"Лично у меня пока не особо складывается с трофеями, но это лишь делает меня целеустремленнее и голоднее, чтобы выйти и все-таки достичь этого".
"И начинается это с этого лета. У нас есть хорошая возможность. Впереди у нас много работы, но это возможность, которую я предвкушаю и которой постараюсь воспользоваться", — цитирует Кейна ESPN.
16.06.2024 19:00
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Кейн в общем по жизни мотивирован
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