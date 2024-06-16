Луис и Леманн могут совершить первый в истории парный трансфер

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис и его возлюбленная Алиша Леманн могут совершить первый в истории парный трансфер.

На текущей неделе стало известно, что "Ювентус" значительно продвинулся в переговорах о покупке Луиса и, по слухам, уже заручился согласием самого Дугласа на переход.



В обмен на 26-летнего бразильца "Ювентус" готов предложить "Вилле" полузащитников Уэстона Маккенни с Самуэлем Айлинг-Джуниором и 17 миллионов фунтов.



Однако Луис собрался в Турин не один, а вместе со своей подругой Леманн, которая выступает за женскую команду "Виллы" на позиции нападающего. Как Daily Mail утверждает, история футбола еще не знает такого рода парных трансферов.



Добавим, Алиша является одним из самых популярных игроков в женском футболе и имеет рекордные для девушек, профессионально играющих с мячом, 16 миллионов подписчиков в инстаграме.