"Сити" и "Вилла" хотят Матсена
"Манчестер Сити" и "Астон Вилла" заинтересованы в покупке крайнего защитника "Челси" Яна Матсена.
Вторую половину минувшего сезона Матсен провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, оставив крайне приятное впечатление.
"Боруссия" была бы рада сохранить Матсена, однако постоянный трансфер 22-летнего игрока сборной Голландии стоимостью 35 миллионов фунтов выглядит чересчур дорогим для клуба из Дортмунда.
Вдобавок, если верить HITC, "Боруссия" все еще может столкнуться с конкуренцией двух клубов Премьер-Лиги в борьбе за Матсена.
Речь идет о "Сити" и "Вилле", которые стремятся укрепить левый фланг обороны в преддверии следующего сезона. При этом бирмингемский клуб уже находится в контакте с "Челси", обсуждая переходы Конора Галлахера и Джона Дурана.
16.06.2024 17:00
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