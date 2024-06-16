"Сити" и "Вилла" хотят Матсена

"Манчестер Сити" и "Астон Вилла" заинтересованы в покупке крайнего защитника "Челси" Яна Матсена.

Вторую половину минувшего сезона Матсен провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, оставив крайне приятное впечатление.



"Боруссия" была бы рада сохранить Матсена, однако постоянный трансфер 22-летнего игрока сборной Голландии стоимостью 35 миллионов фунтов выглядит чересчур дорогим для клуба из Дортмунда.



Вдобавок, если верить HITC, "Боруссия" все еще может столкнуться с конкуренцией двух клубов Премьер-Лиги в борьбе за Матсена.



Речь идет о "Сити" и "Вилле", которые стремятся укрепить левый фланг обороны в преддверии следующего сезона. При этом бирмингемский клуб уже находится в контакте с "Челси", обсуждая переходы Конора Галлахера и Джона Дурана.