Колуилл допускает свой переход в "Баварию"

Защитник "Челси" Леви Колуилл будет открыт к переходу в "Баварию", если интерес из Мюнхена к его персоне станет конкретным.

Согласно слухам, Колуилл хочет гарантий от нового главного тренера "Челси" Энцо Марески как насчет игровых минут, так и насчет возможности играть в центре обороны, а не слева, как ему неоднократно приходилось в минувшем сезоне.



На фоне этого пресса спекулирует насчет возможного ухода Колуилла из "Челси" в летнее трансферное окно, сватая 21-летнего англичанина в различные клубы, включая "Ливерпуль".



Sky Sport Germany может подтвердить, что несколько недель назад свой запрос насчет Колуилла сделала и "Бавария". Гранд Бундеслиги собирает информацию насчет возможного трансфера Леви.



В данный момент ситуация такова, что "Челси" не планирует отпускать Колуилла, а "Бавария" опасается, что Леви будет стоить слишком дорого.



Тем не менее, если "Бавария" активизирует свой интерес, Колуилл будет открыт к диалогу.