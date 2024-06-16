Колуилл допускает свой переход в "Баварию"
Защитник "Челси" Леви Колуилл будет открыт к переходу в "Баварию", если интерес из Мюнхена к его персоне станет конкретным.
Согласно слухам, Колуилл хочет гарантий от нового главного тренера "Челси" Энцо Марески как насчет игровых минут, так и насчет возможности играть в центре обороны, а не слева, как ему неоднократно приходилось в минувшем сезоне.
На фоне этого пресса спекулирует насчет возможного ухода Колуилла из "Челси" в летнее трансферное окно, сватая 21-летнего англичанина в различные клубы, включая "Ливерпуль".
Sky Sport Germany может подтвердить, что несколько недель назад свой запрос насчет Колуилла сделала и "Бавария". Гранд Бундеслиги собирает информацию насчет возможного трансфера Леви.
В данный момент ситуация такова, что "Челси" не планирует отпускать Колуилла, а "Бавария" опасается, что Леви будет стоить слишком дорого.
Тем не менее, если "Бавария" активизирует свой интерес, Колуилл будет открыт к диалогу.
16.06.2024 16:00
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