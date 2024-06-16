Невилл опасается, что оборона не позволит Англии выиграть Евро-2024

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл опасается, что сборная Англии недостаточно хороша в обороне для победы на Евро-2024.

Англичане считаются одним из фаворитов стартовавшего в Германии Чемпионата Европы, однако четверка защитников из Кирана Триппьера, Джона Стоунса, Марка Гехи и Кайла Уолкера выглядит для Невилла недостаточно хорошей.



"Это огромная возможность для Гехи. Думаю, он является ярким молодым игроком, но когда ты думаешь о победе на турнире, тебе нужна сильная игра в обороне на протяжении всего пути, и как раз это вызывает огромное беспокойство".



"Мне сложно представить, как мы пройдем весь путь с этой четверкой защитников, только если они не будут проводить матч своих жизней каждый раз. Мне сложно представить, как это может случиться", — цитирует Невилла Sky Sports.