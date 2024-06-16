Невилл опасается, что оборона не позволит Англии выиграть Евро-2024

Марк Гехи и Джон Стоунс Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл опасается, что сборная Англии недостаточно хороша в обороне для победы на Евро-2024.

Англичане считаются одним из фаворитов стартовавшего в Германии Чемпионата Европы, однако четверка защитников из Кирана Триппьера, Джона Стоунса, Марка Гехи и Кайла Уолкера выглядит для Невилла недостаточно хорошей.

"Это огромная возможность для Гехи. Думаю, он является ярким молодым игроком, но когда ты думаешь о победе на турнире, тебе нужна сильная игра в обороне на протяжении всего пути, и как раз это вызывает огромное беспокойство".

"Мне сложно представить, как мы пройдем весь путь с этой четверкой защитников, только если они не будут проводить матч своих жизней каждый раз. Мне сложно представить, как это может случиться", — цитирует Невилла Sky Sports.


Метки Евро-2024, Невилл, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2024 15:00

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  1. alexomck 16.06.2024 15:07 # alexomck
    Только в обороне? Состав наполовину из шлака, не в топ-3 на этом турнире.

    Невилл мог бы на фапле сказки рассказывать про топ-топ поколение, которое никак не реализует свой лютейший потанцевал, аки местные иксперты:))

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