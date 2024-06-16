Кейн: "Если не выиграем Евро, будем расстроены"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его команда полна желания выиграть Евро-2024.

Матчем против сборной Сербии в воскресенье вечером англичане начинают свой путь на Евро-2024.



По словам Кейна, Англия ставит перед собой только одну цель — выиграть турнир. Любой другой результат расстроит нападающего "Баварии".



"Все мы хотим, чтобы нас запомнили по победе в большом турнире со сборной Англии, а не только по хорошим кампаниям. Это заставляло бы уважать и гордиться, а также продолжало бы подстегивать нас".



"Если мы не выиграем Евро, мы будем расстроены. Тебе может не повезти, и ты вылетишь из-за серии пенальти, но мы правда хотим победить и начать побеждать как национальная команда, потому что мы сделали к этому шаги. Это будет тяжело, и мы знаем это, но мы готовы к этому испытанию", — сообщил Кейн BBC.