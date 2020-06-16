"Юнайтед" обдумывает покупку Де Лигта
"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта.
Ранее на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" сделал стартовое предложение по Джарраду Брантуэйту, выразив готовность заплатить за защитника "Эвертона" 35 млн. фунтов плюс бонусы.
Это предложение едва ли будет принято, потому что "Эвертон" оценивает свою звезду в 70 млн. фунтов, а столько "Юнайтед" потратить не готов.
Поэтому параллельно "Юнайтед" приступил к обсуждению внутри клуба покупки Де Лигта, который, как утверждает Sky Sport Germany, доступен для трансфера примерно за 50 млн. евро (42 млн. фунтов).
В минувшем сезоне Бундеслиги 24-летний голландец отметился только 16 появлениями в стартовом составе "Баварии".
16.06.2024 13:00
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