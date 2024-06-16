У "Ливерпуля" есть несколько альтернатив Йоро

Шорт-лист "Ливерпуля" по укреплению позиции центрального защитника содержит не только Лени Йоро.

Приглашение новичка в центр обороны является одним из приоритетов для "Ливерпуля" на это лето. "Красные" нуждаются в замене для покинувшего клуб Жоэля Матипа, а также держат в уме тот факт, что 32-летний Виргил Ван Дейк находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту.



Ранее на этой неделе стало известно, что "Ливерпуль" и "Юнайтед" прикладывают большие усилия, чтобы заполучить Йоро, но фаворитом в борьбе за 18-летнего француза все же является "Реал".



По информации Liverpool Echo, в "Ливерпуле" готовы на случай, если приобрести Йоро не удастся. В Шорт-лист "красных" также входят Гонсалу Инасиу с Усманом Диоманде из "Спортинга", Пьеро Инкапье из "Байера", Вильян Пачо из "Айнтрахта", Марк Гехи из "Кристал Пэлас", Вальдемар Антон из "Штутгарта", Маттейс Де Лигт из "Баварии", Лутсхарел Гертрюйда из "Фейеноорда" и Леви Колуилл из "Челси".