Американцы могут сделать Премьер-Лигу закрытой лигой

Клубы Премьер-Лиги вынашивают идею сделать английское первенство закрытой лигой, без вылетающих команд.

В последнее время Премьер-Лига оказалась под большим влиянием американских инвесторов, которые контролируют "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и ряд клубов поменьше.



Это влияние только растет — на этой неделе стало известно, что американский миллиардер Дэн Фридкин согласовал покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.



Для принятия ключевых для Премьер-Лиги решений требуются голоса минимум 14 клубов из 20, и когда влияние Америки достигнет критической отметки, в английском футболе могут произойти тектонические изменения.



"Что касается будущего, то никакую идею нельзя сбрасывать со счетов. Например, повышение в классе и вылет чужды для них (американцев)".



"Учитывая тенденцию, при которой американских владельцев становится все больше, я не удивлюсь, если Премьер-Лига станет закрытой лавочкой и откажется от вылета".



"Либо можно обратиться к ядерному варианту и создать Премьер-Лигу 2, но эти два дивизиона не будут частью остальной пирамиды".



"Американские владельцы совпадают по многим вопросам и начинают разминать свои мышцы. Некоторые из них толком не разделяют наши традиции. Например, для них привычно перевозить франшизы своих спортивных клубов в разные части США".



"Также они уже некоторое время проводят матчи НФЛ здесь. Пришел в Англию и бейсбол".



"Они были бы счастливы покончить с повышением в классе и вылетом. Скажем так, я предвижу несколько интересных встреч", — цитирует одного из боссов клубов Премьер-Лиги Daily Mirror.