Ольмо отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"

Дани Ольмо Плеймейкер "РБ Лейпциг" Дани Ольмо признался, что ему доставляют удовольствие слухи, связывающие его с переходом в "Ливерпуль".

Согласно свежим слухам в испанской прессе, "Ливерпуль" стал лидером в борьбе за 26-летнего Ольмо, которого также сватают в "Баварию" и "Манчестер Юнайтед".

Накануне Ольмо, способный сыграть на обоих флангах и в качестве 10-го номера, появился на заключительные полчаса победного для сборной Испании матча против Хорватии (3:0), и именно на Евро-2024 сосредоточен Дани в данный момент.

"Я спокоен и сосредоточен на том, что впереди, а это Евро — не такая уж незначительная вещь".

"Ясное дело, это хорошо, когда твое имя связывают с отличными командами в Европе и мире. Это мотивирует меня, но я сосредоточен на Евро и надеюсь, мы сможем вернуться с трофеем".

"Приятно видеть, когда твое имя связывают с лучшими, но повторюсь, меня ничто не беспокоит. Я сосредоточен на поле, а чему суждено быть затем, то будет", — цитирует Ольмо Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Ольмо, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 16.06.2024 10:18 # alexomck
    каждый год куда-то сватают, 4+5 в Бундесе и пол сезона с коленом и плечом в больничке провалялся.

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  2. seregaball 16.06.2024 10:14 # seregaball
    Вообще ни какой играл против Хорват

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  3. bmw-e34 16.06.2024 10:14 # bmw-e34
    Не нужон. Вчера вообще не понравился

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  4. closer 16.06.2024 10:09 # closer
    Типичное лицо скаузера

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