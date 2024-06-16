Ольмо отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"
Плеймейкер "РБ Лейпциг" Дани Ольмо признался, что ему доставляют удовольствие слухи, связывающие его с переходом в "Ливерпуль".
Согласно свежим слухам в испанской прессе, "Ливерпуль" стал лидером в борьбе за 26-летнего Ольмо, которого также сватают в "Баварию" и "Манчестер Юнайтед".
Накануне Ольмо, способный сыграть на обоих флангах и в качестве 10-го номера, появился на заключительные полчаса победного для сборной Испании матча против Хорватии (3:0), и именно на Евро-2024 сосредоточен Дани в данный момент.
"Я спокоен и сосредоточен на том, что впереди, а это Евро — не такая уж незначительная вещь".
"Ясное дело, это хорошо, когда твое имя связывают с отличными командами в Европе и мире. Это мотивирует меня, но я сосредоточен на Евро и надеюсь, мы сможем вернуться с трофеем".
"Приятно видеть, когда твое имя связывают с лучшими, но повторюсь, меня ничто не беспокоит. Я сосредоточен на поле, а чему суждено быть затем, то будет", — цитирует Ольмо Liverpool Echo.
16.06.2024 10:00
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каждый год куда-то сватают, 4+5 в Бундесе и пол сезона с коленом и плечом в больничке провалялся.
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Не нужон. Вчера вообще не понравился
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