Ольмо отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"

Плеймейкер "РБ Лейпциг" Дани Ольмо признался, что ему доставляют удовольствие слухи, связывающие его с переходом в "Ливерпуль".

Согласно свежим слухам в испанской прессе, "Ливерпуль" стал лидером в борьбе за 26-летнего Ольмо, которого также сватают в "Баварию" и "Манчестер Юнайтед".



Накануне Ольмо, способный сыграть на обоих флангах и в качестве 10-го номера, появился на заключительные полчаса победного для сборной Испании матча против Хорватии (3:0), и именно на Евро-2024 сосредоточен Дани в данный момент.



"Я спокоен и сосредоточен на том, что впереди, а это Евро — не такая уж незначительная вещь".



"Ясное дело, это хорошо, когда твое имя связывают с отличными командами в Европе и мире. Это мотивирует меня, но я сосредоточен на Евро и надеюсь, мы сможем вернуться с трофеем".



"Приятно видеть, когда твое имя связывают с лучшими, но повторюсь, меня ничто не беспокоит. Я сосредоточен на поле, а чему суждено быть затем, то будет", — цитирует Ольмо Liverpool Echo.