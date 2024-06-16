Кин предупредил, что Трент-полузащитник будет "разорван в клочья"

Трент Александер-Арнольд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предупредил, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" будет "разорван в клочья", если сыграть в полузащите сборной Англии против больших команд на Евро-2024,

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже подтвердил, что рассматривает 25-летнего Александер-Арнольда как полузащитника, хотя у себя в клубе Трент преимущественно играет правого защитника.

По мнению Кина, использование Александер-Арнольда в полузащите допустимо на групповом этапе, но на стадии плей-офф у Трента могут возникнуть большие проблемы с этой новой ролью.

"Сборная Англии обладает рядом великолепных в индивидуальном плане игроков. Четверо-пятеро игроков прошли бы в состав любой команды на этом турнире".

"У вас есть игроки, которые могут в одиночку выигрывать матчи, но проблема — в оборонительных действиях против команд получше. Думаю, в группе с ними все будет в порядке. Трент (играя в полузащите) будет в порядке".

"Но, думаю, против команд настоящего топ-уровня он будет уязвим. Думаю, его разорвут в клочья, если он будет играть в центре полузащиты против одной из команд получше. Я не думаю, что он справится с этим", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Александер-Арнольд, Евро-2024, Кин, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 326

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  1. seregaball 16.06.2024 09:29 # seregaball
    Он так говорит, потому что, он манк

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  2. amirhan-gurazhev 16.06.2024 09:07 # amirhan-gurazhev
    в полузащите должны играть райс, майну и беллингем, три игрока которые уровнем игры в полузащите на голову выше трента, это даже фонады ливерпуля понимать должны

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  3. alexomck 16.06.2024 09:04 # alexomck
    с сестрой или братом на фото

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