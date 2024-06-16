Кин предупредил, что Трент-полузащитник будет "разорван в клочья"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предупредил, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" будет "разорван в клочья", если сыграть в полузащите сборной Англии против больших команд на Евро-2024,

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже подтвердил, что рассматривает 25-летнего Александер-Арнольда как полузащитника, хотя у себя в клубе Трент преимущественно играет правого защитника.



По мнению Кина, использование Александер-Арнольда в полузащите допустимо на групповом этапе, но на стадии плей-офф у Трента могут возникнуть большие проблемы с этой новой ролью.



"Сборная Англии обладает рядом великолепных в индивидуальном плане игроков. Четверо-пятеро игроков прошли бы в состав любой команды на этом турнире".



"У вас есть игроки, которые могут в одиночку выигрывать матчи, но проблема — в оборонительных действиях против команд получше. Думаю, в группе с ними все будет в порядке. Трент (играя в полузащите) будет в порядке".



"Но, думаю, против команд настоящего топ-уровня он будет уязвим. Думаю, его разорвут в клочья, если он будет играть в центре полузащиты против одной из команд получше. Я не думаю, что он справится с этим", — сообщил Кин в эфире ITV.