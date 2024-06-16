Саутгейт добавил Беллингема в лидерскую группу сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что 20-летний полузащитник "Реала" Джуд Беллингем был добавлен в лидерскую группу национальной команды на Евро-2024.

В заявке англичан на Евро-2024 не оказалось опытнейших Харри Магуайра и Джордана Хендерсона, поэтому Саутгейту пришлось подумать над тем, кто сможет принять капитанскую повязку в случае отсутствия на поле Харри Кейна.



На текущей неделе стало известно, что Саутгейт назначил вице-капитаном защитника "Сити" Кайла Уолкера, однако лидерская группа англичан также содержит полузащитника "Арсенала" Деклана Райса и упомянутого Беллингема.



С помощью Беллингема Саутгейт надеется улучить свое взаимопонимание с молодежью вроде Кобби Майну, Адама Уортона и Коула Палмера.



"У нас очень открытые отношения со всеми игроками. Вообще-то, сейчас мы составили небольшую лидерскую группу на этот турнир из Харри, Кайла Уолкера, Деклана Райса, Джуда Беллингема. В этом коллективе другая динамика, здесь много молодых игроков. Всегда важно знать, что игроки думают. У них хорошее видение, они обладают хорошим опытом".



"Я хочу знать мнения этих четырех парней. Они взаимодействуют с разными возрастными группами в составе, поэтому они смогут быть в курсе того, что происходит в разных возрастных группах. У нас 26 игроков, и бывает непросто отслеживать, что происходит с каждым из них каждый день. Обычно молодые игроки чуть больше сопротивляются подходу тренера и чуть больше говорят, что думают, поэтому ты хочешь иметь представление о том, что происходит", — цитирует Саутгейта The Guardian.