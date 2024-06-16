Олисе договорился с "Челси"

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе согласовал условия личного контракта с "Челси".

На текущей неделе стало известно, что минимум три клуба уже установили контакт с "Пэлас" насчет приобретения Олисе. Вслед за "Ньюкаслом" и "Баварией" это сделал и "Челси".



Как сообщает TEAMtalk, "Челси" является является явным фаворитом в борьбе за Олисе. "Синие" еще прошлым летом пытались заполучить Майкла, но тот остался в "Пэлас" и заключил новый контракт с отступными в 60 миллионов фунтов.



Не сумев убедить Олисе перебраться на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом, сейчас "Челси" достиг устной договоренности с 22-летним французом по личному контракту.



Олисе пока не закрывает свою дверь перед другими клубами, но в данный момент планирует продолжить карьеру в "Челси".