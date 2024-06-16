Анонс матча Сербия — Англия

Матчем против сборной Сербии в воскресенье вечером англичане возьмут старт на групповом этапе Евро-2024.

Англичане без проблем преодолели отбор к Евро-2024, однако в заключительном товарищеском матче перед отъездом в Германию — против Исландии на "Уэмбли" — неожиданно потерпели поражение 0:1.



Сербы участвовали на двух последних Чемпионатах Мира, однако этот Чемпионат Европы — первый для них с 2000 года, когда Сербия выступала вместе с Черногорией под флагом Югославии.



Англия выглядит большим фаворитом этого матча на бумаге, потому что Сербия занимает лишь 33-е место в рейтинге ФИФА. Подопечные Гарета Саутгейта располагаются на 29 позиций выше.



"Я просто стараюсь подготовить команду как можно лучше, и мы действительно предвкушаем начало турнира".



"Вы видели, как Германия сыграла вчера вечером. Или Испания сегодня. На этом турнире много хороших команд. Нам нужно выступить исключительным образом, чтобы выйти из группы и получить возможность продвинуться дальше".



"Я испытываю огромный восторг. Вести сборную своей страны на большом турнире — это удивительная честь, великая привилегия. Я испытываю такой же восторг, как и в преддверии России, если не больше", — сообщил Саутгейт.



- Англия победила Сербию и Черногорию в товарищеском матче в Лестере в 2003 году (2:1), до этого также 14 раз сыграв против Югославии.



- Для капитана англичан Харри Кейна это будет 23-й матч на большом международном турнире турнире и 12-й на Чемпионатах Европы. По обоим показателям он установит рекорд для своей сборной.



- Первый номер англичан Джордан Пикфорд находится всего в одном "клин-шите" от рекорда Питера Шилтона (10) за свою сборную на больших турнирах.



- Англичане выиграли лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах (2 ничьи, 2 поражения).



- Англия сыграет свой 39-й матч на Чемпионатах Европы. Никакая другая сборная не проводила больше матчей, не выигрывая этот турнир.



- Евро-2020 англичане начали с победы 1:0 над Хорватией на "Уэмбли", но в девяти предыдущих стартовых матчах Чемпионатов Европы не выиграли ни разу (5 ничьих, 4 поражения).



- Сербии не удавалось преодолеть групповой этап на каждом из четырех последних больших турниров.



- Треть из своих 15 голов в отборе к Евро-2024 сербы забили головой, и это наибольшая доля среди всех участников финальной стадии.



Ожидается, что Саутгейт составит пару центральных защитников из оправившегося после болезни Джона Стоунса и Марка Гехи. Трент Александер-Арнольд должен расположиться в полузащите — рядом с Декланом Райсом и Джудом Беллингемом. Люк Шоу решил свои проблемы с задней поверхностью бедра, но в лучшем случае выйдет на замену.



Евро-2024. Группа C. 1-й тур

Сборная Сербии — сборная Англии

Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз