"Валенсия" предложила 25 млн. фунтов за Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд сделал возвращение в Испанию своим приоритетом после того, как предложение о его покупке выдвинула "Валенсия".

Гринвуд очень хорошо освоился в "Хетафе", где он провел сезон 2023/24 на правах аренды из "Юнайтед", забив 10 голов в 36 матчах.



Своей игрой Гринвуд привлек внимание ряда европейских клубов, включая итальянские "Наполи" и "Ювентус", причем клуб из Турина, если верить слухам, собирался предложить 40 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.



Но пока "Ювентус" только обдумывает свои шаги, "Валенсия" сделала "Юнайтед" "конкретное предложение" по Гринвуду в размере 25 млн. фунтов.



Ссылаясь на окружение Гринвуда, Daily Mirror утверждает, что сам Мейсон предпочитает вернуться в Испанию. Из числа клубов Ла Лиги воспитанника "Юнайтед" также сватают в "Атлетико" и "Барселону".