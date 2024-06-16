"Валенсия" предложила 25 млн. фунтов за Гринвуда
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд сделал возвращение в Испанию своим приоритетом после того, как предложение о его покупке выдвинула "Валенсия".
Гринвуд очень хорошо освоился в "Хетафе", где он провел сезон 2023/24 на правах аренды из "Юнайтед", забив 10 голов в 36 матчах.
Своей игрой Гринвуд привлек внимание ряда европейских клубов, включая итальянские "Наполи" и "Ювентус", причем клуб из Турина, если верить слухам, собирался предложить 40 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.
Но пока "Ювентус" только обдумывает свои шаги, "Валенсия" сделала "Юнайтед" "конкретное предложение" по Гринвуду в размере 25 млн. фунтов.
Ссылаясь на окружение Гринвуда, Daily Mirror утверждает, что сам Мейсон предпочитает вернуться в Испанию. Из числа клубов Ла Лиги воспитанника "Юнайтед" также сватают в "Атлетико" и "Барселону".
16.06.2024 00:05
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