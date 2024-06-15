Люк Шоу готов сыграть против Сербии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу готов к стартовому матчу на Евро-2024 против Сербии.
28-летний Шоу не выходит на футбольное поле уже четыре месяца, однако это не помешало ему попасть в заявку англичан на Евро-2024. Люк оказался единственным чистым левым защитником среди 26 игроков, которых Саутгейт взял с собой в Германию.
На текущей неделе Шоу окончательно решил свои проблемы с задней поверхностью бедра и приступил к тренировкам в общей группе, что дает Люку шансы сыграть в воскресенье.
"Все игроки доступны. Нам нужно принять решение, задействуем мы Люка со скамейки запасных или нет, но сегодня все тренировались и доступны", — цитирует Саутгейта Evening Standard.
15.06.2024 23:00
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