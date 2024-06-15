Рамсдейл не хочет повторения сезона 2023/24

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что не хочет повторения случившегося с ним в сезоне 2023/24.

Минувший сезон 26-летний Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро оказался за спиной у пришедшего из "Брентфорда" Давида Райи.



В этом календарном году Рамсдейл сыграл только два матча за "Арсенал", что не помешало Аарону попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.



Рамсдейл рад отвлечься от своей ситуации на клубном уровне, однако Аарон дает понять, что не вернется на скамейку запасных "Арсенала".



"Нет такого футболиста, который бы не хотел играть. Это был тяжелый год для меня лично из-за отсутствия игровой практики, и я хочу, чтобы этого никогда не повторилось".



"Это было тяжело, это было тяжело. Но сейчас я свободен от этого, я здесь, и мне оказана величайшая честь — носить эту эмблему на своей груди. Сыграю я здесь или нет, это все равно будет вершиной моей карьеры".



"В данный момент я, наверное, являюсь одним из счастливейших среди этих 26-27 игроков в сборной Англии. Надеюсь, мы сможем осчастливить не только себя, но и многие миллионы людей дома", — сообщил Рамсдейл talSPORT.