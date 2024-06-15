Шейх Мансур уговаривает Гвардиолу заключить новый контракт

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур лично прикладывает большие усилия, чтобы удержать в своем клубе главного тренера Хосепа Гвардиолу.

На текущей неделе Гвардиола совершил визит в Абу-Даби, встретившись с шейхом Мансуром и президентом "Сити" Халдуном Аль-Мубараком. Хосеп привез с собой рекордный четвертый титул подряд.



Еще до этой встречи у боссов клуба с "Этихад" появилось ощущение, что Гвардиола всерьез помышляет об уходе следующим летом, когда истекает контракт Хосепа.



Как сообщает Daily Mirror, шейх Мансур и его соратники не отпустят Гвардиолу без боя. "Сити" готов сражаться, чтобы убедить Хосепа заключить новый контракт.



И хотя решение Гвардиолы не будет мотивировано деньгами, "Сити" все равно готов предложить Хосепу прибавку к его текущей зарплате в 20 миллионов фунтов в год.



Фактором, который может помочь "Сити" сохранить Гвардиолу, является клубный Чемпионат Мира, участником которого по новому формату "горожане" будут следующим летом.



Действующий контракт Гвардиолы истекает 30 июня — лишь за две недели до финала клубного Чемпионата Мира. Речь идет о турнире ФИФА с призовым фондом в 2.1 млрд. фунтов.



Фактором, который может отпугнуть Гвардиолу, являются обвинения Премьер-Лиги в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей. Вердикт в отношении "Сити", как ожидается, будет вынесен в следующем сезоне.



