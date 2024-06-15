"Брайтон" сделал Хюрцелера самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги

Фабиан Хюрцелер "Брайтон" подтвердил назначение Фабиана Хюрцелера из "Санкт-Паули" своим новым главным тренером.

Ровно четыре недели назад "Брайтон" объявил, что Роберто Де Дзерби покинет тренерский мостик в конце сезона. "Чайки" и итальянский специалист не сошлись во взглядах на развитие клуба.

С работой в "Брайтоне" связывали многих тренеров, включая Грэма Поттера, который уже имеет опыт работы с "чайками", а также Стива Купера и Хенрика Ридстрема.

В итоге боссы "Брайтона" остановили свой выбор на 31-летнем немце Хюрцелере, который заключил контракт до июня 2027 и стал самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги.

Хюрцелер занимал должность главного тренера "Санкт-Паули" с декабря 2022. В минувшем сезоне Фабиан завоевал титул второй Бундеслиги, выиграв 20 из 34 матчей.

"С самого начала процесса назначения нашего нового главного тренера Фабиан всегда был выделяющимся кандидатом и тем, кто привлек наше внимание своей исключительной работой в "Санкт-Паули" в течение 18 последних месяцев".

"Он обладает стилем, который подходит тому, как мы в "Брайтоне" хотим играть, и я уверен, наши болельщики будут ценить и наслаждаться этим", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.


Метки Брайтон, Санкт-Паули, тренеры, Хюрцелер

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 15.06.2024 21:16 # takernotagiver
    В 31 год стал главным тренером клуба АПЛ. Невероятно

    (ответить)

  2. gameboy 15.06.2024 20:45 # gameboy
    Как можно не засчитали такой гол? Воротчик выпрыгнул раньше удара
    Косячит Майкл Оливер и ебланы на ВАР

    (ответить)

  3. narcot 15.06.2024 20:11 # narcot
    какого рода повестки получают? повестки встать на военский учёт?)))



    В Ростове-на-Дону силовики устроили рейд в ночном клубе, они проверяли у мужчин военные билеты.

    По словам очевидцев, сотрудники силовых структур проверяли у мужчин паспорта и военные билеты, а посетителей без документов доставляли в отделение для дальнейших разбирательств.

    С начала мая в результате подобных проверок в Ростове выявили 44 человека, которые не встали на воинский учет. Все они получили повестки.

    (ответить)

  4. getafe 15.06.2024 20:05 # getafe
    Почему у многих античных статуй отсутствуют носы?

    Многие, кому довелось лицезреть древнегреческие и древнеримские статуи в музее или на фотографиях в художественных альбомах, замечали, что у этих изваяний нередко отсутствуют носы. Почему же они исчезли?

    Обычно это связано с естественными процессами разрушения: части, выступающие из скульптур, первыми подвергаются деформации, в том числе при транспортировке.

    Но есть и исключения: некоторые носы были намеренно отбиты представителями другой культуры, и это действо носило ритуальный характер. Древние общества могли использовать это как форму наказания или унижения персонажа, изображенного скульптором, чтобы символически показать свое несогласие и даже вражду с олицетворяемым скульптурой контекстом, историей и идеями.

    К примеру, изваяния богов и героев Античности вполне могли вызывать раздражение у отдельных представителей иных религиозных течений, которые однажды захватили власть на землях с античным культурным наследием.

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  5. narcot 15.06.2024 20:04 # narcot
    кто мелва изнасиловал? или это охранник пробитый?)



    15.06.2024 19:06 #
    geleviyzeleboba

    очку пиздец наверно
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  6. alexomck 15.06.2024 20:04 # alexomck
    будущий самый молодой тренер Челси

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  7. mata-hazard 15.06.2024 20:04 # mata-hazard
    В польском Домоставе установили обелиск в память о «Волынской резне».

    В центре скульптуры ребенок, насаженный на украинские вилы, у основания горящая польская семья и фрагмент забора с насаженными на него головами польских детей.

    Наркот, это зрада от польских братушек, получается?
    Как ты там теперь сможешь работать?

    (ответить)

  8. narcot 15.06.2024 20:03 # narcot
    типичные рассуждения фатимули про футбол




    15.06.2024 19:04 #
    quavo

    Ебаать у испании состав днищавый, еще и с хуя ли то моратик кэп, ору
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  9. suddenly 15.06.2024 20:02 # suddenly
    https://www.transfermarkt.world/arsenal/rekordabgaenge/verein/11/plus/0/galerie/0?saison_id=&;pos=&detailpos=&w_s=

    Вы знали, что самая дорогая продажа в истории Арсенала это Алекс Окслейд-Чемберлен?

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