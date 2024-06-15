"Брайтон" сделал Хюрцелера самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги
"Брайтон" подтвердил назначение Фабиана Хюрцелера из "Санкт-Паули" своим новым главным тренером.
Ровно четыре недели назад "Брайтон" объявил, что Роберто Де Дзерби покинет тренерский мостик в конце сезона. "Чайки" и итальянский специалист не сошлись во взглядах на развитие клуба.
С работой в "Брайтоне" связывали многих тренеров, включая Грэма Поттера, который уже имеет опыт работы с "чайками", а также Стива Купера и Хенрика Ридстрема.
В итоге боссы "Брайтона" остановили свой выбор на 31-летнем немце Хюрцелере, который заключил контракт до июня 2027 и стал самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги.
Хюрцелер занимал должность главного тренера "Санкт-Паули" с декабря 2022. В минувшем сезоне Фабиан завоевал титул второй Бундеслиги, выиграв 20 из 34 матчей.
"С самого начала процесса назначения нашего нового главного тренера Фабиан всегда был выделяющимся кандидатом и тем, кто привлек наше внимание своей исключительной работой в "Санкт-Паули" в течение 18 последних месяцев".
"Он обладает стилем, который подходит тому, как мы в "Брайтоне" хотим играть, и я уверен, наши болельщики будут ценить и наслаждаться этим", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.
15.06.2024 20:00
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Последние комментарии:
В 31 год стал главным тренером клуба АПЛ. Невероятно
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Как можно не засчитали такой гол? Воротчик выпрыгнул раньше удара
Косячит Майкл Оливер и ебланы на ВАР
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какого рода повестки получают? повестки встать на военский учёт?)))
В Ростове-на-Дону силовики устроили рейд в ночном клубе, они проверяли у мужчин военные билеты.
По словам очевидцев, сотрудники силовых структур проверяли у мужчин паспорта и военные билеты, а посетителей без документов доставляли в отделение для дальнейших разбирательств.
С начала мая в результате подобных проверок в Ростове выявили 44 человека, которые не встали на воинский учет. Все они получили повестки.
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Почему у многих античных статуй отсутствуют носы?
Многие, кому довелось лицезреть древнегреческие и древнеримские статуи в музее или на фотографиях в художественных альбомах, замечали, что у этих изваяний нередко отсутствуют носы. Почему же они исчезли?
Обычно это связано с естественными процессами разрушения: части, выступающие из скульптур, первыми подвергаются деформации, в том числе при транспортировке.
Но есть и исключения: некоторые носы были намеренно отбиты представителями другой культуры, и это действо носило ритуальный характер. Древние общества могли использовать это как форму наказания или унижения персонажа, изображенного скульптором, чтобы символически показать свое несогласие и даже вражду с олицетворяемым скульптурой контекстом, историей и идеями.
К примеру, изваяния богов и героев Античности вполне могли вызывать раздражение у отдельных представителей иных религиозных течений, которые однажды захватили власть на землях с античным культурным наследием.
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кто мелва изнасиловал? или это охранник пробитый?)
15.06.2024 19:06 #
geleviyzeleboba
очку пиздец наверно
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будущий самый молодой тренер Челси
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В польском Домоставе установили обелиск в память о «Волынской резне».
В центре скульптуры ребенок, насаженный на украинские вилы, у основания горящая польская семья и фрагмент забора с насаженными на него головами польских детей.
Наркот, это зрада от польских братушек, получается?
Как ты там теперь сможешь работать?
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типичные рассуждения фатимули про футбол
15.06.2024 19:04 #
quavo
Ебаать у испании состав днищавый, еще и с хуя ли то моратик кэп, ору
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https://www.transfermarkt.world/arsenal/rekordabgaenge/verein/11/plus/0/galerie/0?saison_id=&;pos=&detailpos=&w_s=
Вы знали, что самая дорогая продажа в истории Арсенала это Алекс Окслейд-Чемберлен?
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