"Брайтон" сделал Хюрцелера самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги

"Брайтон" подтвердил назначение Фабиана Хюрцелера из "Санкт-Паули" своим новым главным тренером.

Ровно четыре недели назад "Брайтон" объявил, что Роберто Де Дзерби покинет тренерский мостик в конце сезона. "Чайки" и итальянский специалист не сошлись во взглядах на развитие клуба.



С работой в "Брайтоне" связывали многих тренеров, включая Грэма Поттера, который уже имеет опыт работы с "чайками", а также Стива Купера и Хенрика Ридстрема.



В итоге боссы "Брайтона" остановили свой выбор на 31-летнем немце Хюрцелере, который заключил контракт до июня 2027 и стал самым молодым главным тренером в истории Премьер-Лиги.



Хюрцелер занимал должность главного тренера "Санкт-Паули" с декабря 2022. В минувшем сезоне Фабиан завоевал титул второй Бундеслиги, выиграв 20 из 34 матчей.



"С самого начала процесса назначения нашего нового главного тренера Фабиан всегда был выделяющимся кандидатом и тем, кто привлек наше внимание своей исключительной работой в "Санкт-Паули" в течение 18 последних месяцев".



"Он обладает стилем, который подходит тому, как мы в "Брайтоне" хотим играть, и я уверен, наши болельщики будут ценить и наслаждаться этим", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.