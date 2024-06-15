Триппьер был "очень близок" к переходу в МЮ

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер рассказал о сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед" три года назад.

Триппьер едва не перешел в "Юнайтед" из "Атлетико" летом 2021, после пары сезонов в Мадриде.



В итоге Киран задержался в "Атлетико" еще на полсезона и в январе 2022 присоединился к "Ньюкаслу", ключом к чему стала персона главного тренера "сорок" Эдди Хау.



"Сезон перед моим уходом из Мадрида был тяжелым по ряду причин. Я просто хотел вернуться в Англию, моей семье было сложно в то время. Я мог остаться в "Атлетико", я мог подписать новый трехлетний контракт. В день моего ухода Симеоне на парковке сказал, что не хочет моего ухода, но то было правильной вещью в правильное время для моей семьи".



"Игроки должны быть реалистами насчет того, куда они могут перейти. Я знал, что меня не возьмут в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Я знал, что ограничен определенными клубами. "Юнайтед" обратился насчет меня сразу после Евро, и я был очень близок к переходу туда. Когда я рос, моя семья болела за "Юнайтед", но этого не случилось. У всего есть своя причина".



"Этому просто не суждено было случиться. В то время их тренером был Оле (Гуннар Сульшер), и все выглядело идеально. Я был рад, ведь это "Манчестер Юнайтед", крупнейший клуб в мире. Этого не случилось, и я вернулся в Мадрид. Шесть месяцев спустя я оказался в "Ньюкасле".



"Каждый был удивлен, и люди говорили, что я перешел из-за денег. Я много раз объяснял, что согласился на меньшие деньги в "Ньюкасле", чем если бы остался в Мадриде. Несмотря на наше положение в то время, у меня не было пункта об уходе в случае вылета. Я доверял тренеру, и это было ключевым фактором в моем переходе", — цитирует Триппьера Daily Mirror.