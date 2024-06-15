Рис Нелсон помышляет об уходе из "Арсенала"

Вингер "Арсенала" Рис Нелсон сообщил своему клубу, что готов рассмотреть предложения со стороны в это трансферное окно.

Нелсон только прошлым летом заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2027 года, однако Рис не смог сделать весомого вклада в игру команды Микеля Артеты в сезоне 2023/24.



За весь сезон 24-летний англичанин отметился единственным появлением в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, еще 14 раз выйдя на замену.



Как сообщает The Athletic, Нелсон пришел к выводу, что расставание с родным "Арсеналом" может быть лучшим решением для его карьеры. Рис уже уведомил "канониров", что хочет изучить варианты с другими клубами.



Интерес к Нелсону, которого "Арсенал" оценивает в 20 миллионов фунтов, проявляют "Кристал Пэлас", "Фулхэм", "Ноттингем Форест" и "Вест Хэм".