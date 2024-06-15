Стоунс считает, что Фоден способен стать лучшим игроком Евро-2024

Защитник сборной Англии Джон Стоунс считает, что его партнер по "Манчестер Сити" Фил Фоден может стать лучшим игроком Евро-2024.

24-летний Фоден отправился со сборной Англии на Чемпионат Европы в Германии после выдающегося сезона за "Сити".



В течение этого сезона Фоден только в Премьер-Лиге забил 19 голов и отдал восемь результативных передач, что позволило "горожанам" завоевать рекордный четвертый титул подряд.



Фоден был признан Игроком Года по версиям Премьер-Лиги, Ассоциации пишущих о футболе журналистов (FWA) и "Сити", и Стоунс верит, что теперь Фил готов проявить себя на Евро-2024.



"Может ли Фоден стать лучшим игроком Евро-2024? Да. Я предвзят, но он абсолютно невероятен. Прежде всего тем, как он играет в футбол. Он играет так шелковисто, словно в парке".



"Думаю, он добавил столь многое к своей игре. Голы, зрелость, понимание ситуаций, прессинг".



"Он невероятным образом провел этот сезон. Я надеюсь и уверен, что он перенесет это на турнир", — цитирует Стоунса Sky Sports.