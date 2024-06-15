Бентанкур извинился за расистскую шутку насчет Сона

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур извинился за расистскую шутку насчет своего капитана Сона Хен Мина.

Во время одного из телевизионных шоу в родном Уругвае Бентанкур неудачно пошутил о том, что Сон и остальные люди азиатской внешности выглядят одинаково.



"Сонни? Это может быть и кузен Сонни... Они все на одно лицо", — в шутку сказал Родриго.



Высказывание Бентанкура вызвало волну негодования, и 26-летнему полузащитнику вскоре пришлось извиниться перед капитаном сборной Южной Кореи.



"Сонни, брат! Я извиняюсь перед тобой за случившееся, это просто была очень неудачная шутка! Ты знаешь, я люблю тебя, и я бы никогда бы не проявил неуважение к тебе, я бы никогда не навредил тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!" — написал Бентанкур в инстаграме.