Бентанкур извинился за расистскую шутку насчет Сона

Сон Хен Мин и Родриго Бентанкур Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур извинился за расистскую шутку насчет своего капитана Сона Хен Мина.

Во время одного из телевизионных шоу в родном Уругвае Бентанкур неудачно пошутил о том, что Сон и остальные люди азиатской внешности выглядят одинаково.

"Сонни? Это может быть и кузен Сонни... Они все на одно лицо", — в шутку сказал Родриго.

Высказывание Бентанкура вызвало волну негодования, и 26-летнему полузащитнику вскоре пришлось извиниться перед капитаном сборной Южной Кореи.

"Сонни, брат! Я извиняюсь перед тобой за случившееся, это просто была очень неудачная шутка! Ты знаешь, я люблю тебя, и я бы никогда бы не проявил неуважение к тебе, я бы никогда не навредил тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!" — написал Бентанкур в инстаграме.


Метки Бентанкур, расизм, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2024 16:00

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