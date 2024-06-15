Из жизни ушел Кевин Кэмпбелл
В возрасте 54 лет из жизни ушел бывший нападающий "Арсенала" и "Эвертона" Кевин Кэмпбелл.
В течение своей карьеры Кэмпбелл забил 148 голов в 542 матчах за восемь различных клубов, но особенно Кевина помнят по выступлениям за родной "Арсенал".
Вместе "канонирами" Кэмпбелл выиграл титул Первого дивизиона, Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков.
Также Кэмпбелл поиграл за "Лейтон Ориент", "Лестер", "Ноттингем Форест", "Трабзонспор", "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Кардифф", повесив бутсы на гвоздь в 2007 году.
Как сообщает BBC, англичанин ушел из жизни после короткой болезни.
15.06.2024 15:00
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A Сол или Соу, его брат
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Покойся с миром, Кевин.
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