Из жизни ушел Кевин Кэмпбелл

В возрасте 54 лет из жизни ушел бывший нападающий "Арсенала" и "Эвертона" Кевин Кэмпбелл.

В течение своей карьеры Кэмпбелл забил 148 голов в 542 матчах за восемь различных клубов, но особенно Кевина помнят по выступлениям за родной "Арсенал".



Вместе "канонирами" Кэмпбелл выиграл титул Первого дивизиона, Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков.



Также Кэмпбелл поиграл за "Лейтон Ориент", "Лестер", "Ноттингем Форест", "Трабзонспор", "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Кардифф", повесив бутсы на гвоздь в 2007 году.



Как сообщает BBC, англичанин ушел из жизни после короткой болезни.