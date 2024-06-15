Умер голкипер "Миллуолла"

26-летний голкипер "Миллуолла" Матия Шаркич умер, находясь в расположении сборной Черногории.

Шаркич присоединился к "Миллуоллу" из "Вулверхэмптона" в августе 2023 и в минувшем сезоне сыграл 33 матча за клуб Чемпионшипа.



Последним матчем в карьере и жизни Шаркича стало поражение 2:0 от Бельгии 5 июня.



В официальном заявлении Черногорский федерации футбола говорится, что Шаркич внезапно умер в субботу утром.



Если верить местной прессе, Шаркич прогулялся с друзьями, поужинал и вернулся в свои апартаменты в Будве. Около шести утра Матия проснулся и попросил о помощи, но было уже слишком поздно.