Умер голкипер "Миллуолла"
26-летний голкипер "Миллуолла" Матия Шаркич умер, находясь в расположении сборной Черногории.
Шаркич присоединился к "Миллуоллу" из "Вулверхэмптона" в августе 2023 и в минувшем сезоне сыграл 33 матча за клуб Чемпионшипа.
Последним матчем в карьере и жизни Шаркича стало поражение 2:0 от Бельгии 5 июня.
В официальном заявлении Черногорский федерации футбола говорится, что Шаркич внезапно умер в субботу утром.
Если верить местной прессе, Шаркич прогулялся с друзьями, поужинал и вернулся в свои апартаменты в Будве. Около шести утра Матия проснулся и попросил о помощи, но было уже слишком поздно.
15.06.2024 14:00
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R.I.P.
Ужасная новость.
Иманды болсын
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Кстати! Кто контракт отрабатывать будет?!
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Ну, умер и умер.
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Так и не дождался своего трансфера...
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Ох уж эти сборные...
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