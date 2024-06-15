Умер голкипер "Миллуолла"

Матич Шаркич 26-летний голкипер "Миллуолла" Матия Шаркич умер, находясь в расположении сборной Черногории.

Шаркич присоединился к "Миллуоллу" из "Вулверхэмптона" в августе 2023 и в минувшем сезоне сыграл 33 матча за клуб Чемпионшипа.

Последним матчем в карьере и жизни Шаркича стало поражение 2:0 от Бельгии 5 июня.

В официальном заявлении Черногорский федерации футбола говорится, что Шаркич внезапно умер в субботу утром.

Если верить местной прессе, Шаркич прогулялся с друзьями, поужинал и вернулся в свои апартаменты в Будве. Около шести утра Матия проснулся и попросил о помощи, но было уже слишком поздно.


Метки Миллуолл, происшествия, сборная Черногории, Шаркич

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 656

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 15.06.2024 14:32 # liverpool888
    R.I.P.
    Ужасная новость.
    Иманды болсын

    (ответить)

  2. makeewadim 15.06.2024 14:12 # makeewadim
    Кстати! Кто контракт отрабатывать будет?!

    (ответить)

  3. lebedev-rma 15.06.2024 14:12 # lebedev-rma
    Ну, умер и умер.

    (ответить)

  4. makeewadim 15.06.2024 14:10 # makeewadim
    Так и не дождался своего трансфера...

    (ответить)

  5. suddenly 15.06.2024 14:00 # suddenly
    Ох уж эти сборные...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: