Рэднапп: "Это будет огромное разочарование, если мы не выиграем Евро-2024"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что сборная Англии обязана выиграть Евро-2024.

Уже в воскресенье сборная Англии начнет свой четвертый большой турнир под руководством Гарета Саутгейта, прежде добираясь до четвертьфинальной, полуфинальной и финальной стадий.



По мнению Рэднаппа, сейчас сложились все обстоятельства, чтобы англичане, наконец, завоевали трофей.



"Я очень позитивно настроен насчет этой команды. Никакая другая команда не обладает столь же хорошим подбором игроков, как мы. Давайте дадим бой другим командам, будем играть в замечательный атакующий футбол и выиграем турнир".



"Если мы пойдем в атаку, я не представляю, как кто-либо справится с нами, и я не вижу чересчур больших угроз для нас".



"Думаю, Германия будет в порядке, они играют дома. Португалия выглядит достойно и обладает хорошими игроками".



"Но мы обладаем лучшим центральным нападающим в мире, у нас есть Беллингем — не так много игроков в мире лучше, чем он".



"А Фоден, наверное, был лучшим игроком Премьер-Лиги в этом году, и у него удивительный талант, хотя он только ребенок".



"Это достойная команда, которая реально должна выиграть трофей, и это будет огромное разочарование, если мы этого не сделаем".



"Думаю, Гарет проделал хорошую работу. Но давайте будем честны, у него были великолепные игроки. Это удивительное время, чтобы быть главным тренером сборной Англии".



"Сейчас мы производим не так много игроков в Англии, но мы произвели небольшую группу действительно классных игроков".



"Они действительно особенные, и сейчас настало время для нас выиграть турнир", — сообщил Рэднапп Daily Mail.