Уолкер был шокирован тем, что Грилиш не попал в заявку Англии на Евро-2024

Защитник Кайл Уолкер признался, что был шокирован непопаданием своего партнера по "Манчестер Сити" Джека Грилиша в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Сезон 2023/24 сложился непросто для 28-летнего Грилиша, который отметился лишь 10 появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги.



Поэтому главный тренер англичан Гарет Саутгейт не включил Грилиша в число 26 игроков, которых взял с собой на турнир в Германии. Уолкер остался этим очень удивлен, однако Кайл признает, что в последнее время Джек был не на высоте.



"Я был шокирован, потому что мне известно, что может Джек".



"Был ли я шокирован тем, какие игроки попали в заявку? Нет, потому что все они обладают огромным мастерством, и все они провели замечательные сезоны".



"Думаю, Джек первым бы признал, что мог провести свой сезон лучше. Думаю, он публично это говорил".



"Ты оказываешься здесь по заслугам, и я верю, что так должно быть всегда. Ты с командой, потому что ты хорошо играл за свой клуб", — цитирует Уолкера Daily Mail.