"Ливеруль" уверен насчет нового контракта с Ван Дейка
"Ливеруль" уверен в согласовании нового контракта со своим капитаном Виргилом Ван Дейком.
На этой неделе в испанской прессе появилась информация, что "Аль-Наср" провел встречу с представителями Ван Дейка, выразив готовность сделать Виргила самым высокооплачиваемым защитником в мире.
У Ван Дейка остается только один год по действующему контракту с "Ливерпулем", и уже в следующем месяце игроку сборной Голландии исполнится 33 года.
Тем не менее, "Ливерпуль" не переживает насчет ухода Ван Дейка и не планирует продавать своего лидера, интерес к которому из
Саудовской Аравии действительно существует.
Как утверждает HITC, новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и боссы мерсисайдского клуба уверены, что убедят Ван Дейка продлить свое пребывание на "Энфилде". Виргил будет приглашен к столу переговоров после возвращения с Евро-2024.
Слот отводит ключевую роль своему соотечественнику Ван Дейку в планах на будущее, но вместе с тем планирует укрепить центр обороны этим летом, к чему его подталкивает расставание с Жоэлем Матипом.
15.06.2024 11:00
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Сливайте пешехода, пока не поздно, лошары...
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С ван Диком
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