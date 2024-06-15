"Ливеруль" уверен насчет нового контракта с Ван Дейка

Виргил Ван Дейк "Ливеруль" уверен в согласовании нового контракта со своим капитаном Виргилом Ван Дейком.

На этой неделе в испанской прессе появилась информация, что "Аль-Наср" провел встречу с представителями Ван Дейка, выразив готовность сделать Виргила самым высокооплачиваемым защитником в мире.

У Ван Дейка остается только один год по действующему контракту с "Ливерпулем", и уже в следующем месяце игроку сборной Голландии исполнится 33 года.

Тем не менее, "Ливерпуль" не переживает насчет ухода Ван Дейка и не планирует продавать своего лидера, интерес к которому из
Саудовской Аравии действительно существует.

Как утверждает HITC, новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и боссы мерсисайдского клуба уверены, что убедят Ван Дейка продлить свое пребывание на "Энфилде". Виргил будет приглашен к столу переговоров после возвращения с Евро-2024.

Слот отводит ключевую роль своему соотечественнику Ван Дейку в планах на будущее, но вместе с тем планирует укрепить центр обороны этим летом, к чему его подталкивает расставание с Жоэлем Матипом.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. electric 15.06.2024 12:48 # electric
    Сливайте пешехода, пока не поздно, лошары...

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  2. justnick 15.06.2024 11:45 # justnick
    С ван Диком

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