"Ливеруль" уверен насчет нового контракта с Ван Дейка

"Ливеруль" уверен в согласовании нового контракта со своим капитаном Виргилом Ван Дейком.

На этой неделе в испанской прессе появилась информация, что "Аль-Наср" провел встречу с представителями Ван Дейка, выразив готовность сделать Виргила самым высокооплачиваемым защитником в мире.



У Ван Дейка остается только один год по действующему контракту с "Ливерпулем", и уже в следующем месяце игроку сборной Голландии исполнится 33 года.



Тем не менее, "Ливерпуль" не переживает насчет ухода Ван Дейка и не планирует продавать своего лидера, интерес к которому из

Саудовской Аравии действительно существует.



Как утверждает HITC, новый главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и боссы мерсисайдского клуба уверены, что убедят Ван Дейка продлить свое пребывание на "Энфилде". Виргил будет приглашен к столу переговоров после возвращения с Евро-2024.



Слот отводит ключевую роль своему соотечественнику Ван Дейку в планах на будущее, но вместе с тем планирует укрепить центр обороны этим летом, к чему его подталкивает расставание с Жоэлем Матипом.