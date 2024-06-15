"Ливерпуль" снова обратился насчет Колуилла

"Ливерпуль" снова обратился к "Челси" насчет приобретения защитника Леви Колуилла.

"Ливерпуль" внимательно следит за Колуиллом со времен, когда Леви выступал за "Брайтон" на правах аренды из "Челси" в сезоне 2022/23.



Свою предыдущую попытку заполучить Колуилла "Ливерпуль" предпринял в январе, и сейчас, сообщает HITC в эксклюзивном материале, "красные" снова стараются приобрести Леви.



Утверждается, что "Ливерпуль" сделал свой запрос насчет доступности Колуилла для трансфера. "Красные" осведомлены о сомнениях, которые испытывает 21-летний англичанин.



Колуилл счастлив в "Челси", но хочет гарантий от нового главного тренера "синих" Энцо Марески насчет регулярной игровой практики.



Также Колуилл испытывает беспокойство насчет своей позиции — в минувшем сезоне Леви чаще выходил в старте в качестве левого защитника, нежели в центре обороны, где он сам видит себя.