Саутгейт уверен, что Трент готов к игре в полузащите

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд готов проявить себя в качестве полузащитника на Евро-2024.

На днях появилась информация, что Саутгейт собирается задействовать 25-летнего Александер-Арнольда, который в своем клубе преимущественно играет правого защитника, в центре поля в стартовом для англичан матче на Евро-2024 против Сербии.



По словам Саутгейта, он и Александер-Арнольд работали над этим "проектом" целый год, и Гарет абсолютно убежден, что Трент готов к игре в полузащите.



"Мы верим в это. Мы думаем, он может предложить нам нечто, чего у нас нет, придав команде другое измерение. Он по-настоящему проникся этой ролью".



"По своему диапазону пасов он не уступает никому в мировом футболе. Он действительно потрудился над изучением и понимаем всех аспектов игры в этой роли".



"Я наслаждался работой с ним над этим проектом в последние 12 месяцев. Его настрой и отношение к этому были абсолютно первоклассными", — сообщил Саутгейт ITV.