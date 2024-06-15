Стоунс опасался, что получил перелом против Исландии

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс признался, что опасался перелома пальца ноги в матче за сборную Англии против Исландии в прошлую пятницу.

Пропустив тренировку англичан в минувший вторник, уже в среду Стоунс возобновил подготовку со своей сборной к старту на Евро-2024.



Перед болезнью Стоунс также успел перенести небольшую травму, которую он получил, неудачно приземлившись на газон "Уэмбли" в товарищеском матче против Исландии. К счастью для 30-летнего защитника, его опасения насчет перелома не подтвердились.



"Поначалу я переживал. Я думал про себя: "Это перелом". Поначалу ты думаешь о худшем, а когда пришли результаты углубленного обследования, оказалось, что это незначительное повреждение, и это замечательно".



"Думаю, если бы это был перелом, я бы согласился на что угодно: доктора, таблетки, уколы... Я не хочу пропускать турнир. Я был готов к этому, но, к счастью, все обошлось".



"Я чувствую себя отлично, действительно хорошо. Сегодня после тренировки я наверстывал упущенное. Моя готовность будет на уровне со всеми остальными, мне не терпится проделать дополнительную работу, в том числе в тренажерном зале. Физически я чувствую себя отлично. Теперь я в предвкушении старта на турнире", — цитирует Стоунса Evening Standard.