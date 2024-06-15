FA приняла решение насчет Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не будет уволен со своего поста, даже в случае провала на Евро-2024.

На днях Саутгейт признался, что едва ли останется на своем посту, если не сможет выиграть Чемпионат Европы в Германии этим летом.



Но если Саутгейт и уйдет после Евро-2024, то сделает это исключительно по своей инициативе, потому что FA увольнять 53-летнего специалиста не собирается.



Как сообщает Daily Mirror, боссы Ассоциации очень довольны сотрудничеством с Саутгейтом. Гарет создал себе большой кредит доверия, достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.



Действующий контракт Саутгейта рассчитан до декабря, и FA в любом случае предложит новую сделку Гарету, который уже сам сможет принять решение насчет своего будущего.



Как бы то ни было, никто в лагере англичан не ориентируется на провал. Ассоциация уверена, что у Саутгейта есть все необходимое для успешного выступления на турнире.