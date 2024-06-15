"Арсенал" сделал запрос насчет Онана

"Арсенал" сделал запрос насчет приобретения полузащитника "Эвертона" Амаду Онана.

Как отмечает Liverpool Echo, главный тренер "Арсенала" Микель Артета является давним поклонником Онана, и в прошлом Амаду неоднократно связывали с переходом к "канонирам".



Но сейчас "Арсенал" оформил свой интерес к Онана в нечто конкретное, официально обратившись к "Эвертону". Запрос насчет Амаду поступил в пятницу — крайне насыщенный для "ирисок" день.



В этот же день "Эвертон" объявил о новом контракте со своим капитаном Шеймусом Коулменом, представил Castore в качестве своего нового технического спонсора, а также стало известно, что владелец "Ромы" Дэн Фридкин согласовал покупку мерсисайдского клуба.



Предполагается, что "Эвертон" открыт к продаже Онана. "Ириски" хотят получить минимум 50 миллионов фунтов за 22-летнего игрока сборной Бельгии.



Добавим, ранее интерес к Онана также приписывали "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслу", "Барселоне" и "Баварии".