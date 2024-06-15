МЮ готов на случай, если "Эвертон" не понизит цену за Брантуэйта
"Манчестер Юнайтед" готов обратиться к альтернативным целям по укреплению центра обороны, если "Эвертон" не понизит цену за Джаррада Брантуэйта.
Ранее в пятницу стало известно, что "Юнайтед" сделал "Эвертону" свое стартовое предложение о покупке Брантуэйта, предварительно заручившись согласием самого Джаррада на этот переход.
По информации ESPN, стартовое предложение "красных дьяволов" по 21-летнему англичанину составило не 45 миллионов фунтов, как сообщалось изначально, а только 35 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы плюс 8 млн. фунтов в виде бонусов.
В данный момент "Эвертон" оценивает Брантуэйта в 70 млн. фунтов, и чтобы сделка состоялась, "ирискам" нужно будет пойти на уступки, потому что Юнайтед" так много заплатить не готов.
Если "Эвертон" окажется несговорчив, "Юнайтед" обратится к своим альтернативным целям, включая Марка Гехи из "Кристал Пэлас", Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", Лени Йоро из "Лилля" и Маттейса Де Лигта из "Баварии".
15.06.2024 00:05
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