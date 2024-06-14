"Челси" засомневался насчет покупки Дурана

"Челси" до сих пор не уверен насчет приобретения нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.

Ранее днем стало известно, что "Вилла" разрешила "Челси" начать переговоры с окружением Дурана об условиях личного контракта.



"Вилла" готова отпустить Дурана и оценивает дублера своего основного бомбардира Олли Уоткинса в 40 миллионов фунтов, однако "Челси" все еще может отказаться от покупки Джона.



По информации The Guardian, у"Челси" появились сомнения насчет отношения Дурана к делу, поэтому "синие" проводят дополнительные проверки.



Также "Челси" напрягают требования 20-летнего колумбийца по зарплате — с недавних пор "синие" предпочитают заключать долгосрочные контракты с невысокой базовой зарплатой, но солидными бонусами.



Как бы то ни было, шансы на то, что Дуран перейдет в "Челси", остаются хорошими.