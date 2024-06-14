Лаллана вернулся в "Саутгемптон"

Полузащитник Адам Лаллана вернулся из "Брайтона" в "Саутгемптон" в качестве свободного агента.

Лаллана является продуктом знаменитой академии "Саутгемптона", сыграв 265 матчей и забив 60 голов до своего перехода в "Ливерпуль" за 25 миллионов фунтов летом 2014.



Летом 2020 Лаллана свободным агентом отправился из "Ливерпуля" в "Брайтон", а сейчас вернулся в родной клуб, с которым заключил однолетний контракт.



36-летний англичанин останется в Премьер-Лиге, потому что в минувшем сезоне "Саутгемптон" выиграл плей-офф Чемпионшипа, победив в финале "Лидс" (0:1).



"Я крайне рад вернуться туда, где все началось. И хотя это звучит немного как сказка, у себя в голове я понимаю, что мне все еще нужно делать свою работу, и я уверен, что все еще могу многое дать этому футбольному клубу", — сообщил Лаллана.