Дэн Фридкин согласовал покупку "Эвертона"
Владелец "Ромы" Дэн Фридкин согласовал покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.
Напомним, Мошири был вынужден искать нового покупателя на свои 94% акции "Эвертона" после того, как его сделка 777 Partners сорвалась.
С начала июня Мошири получил несколько предложений — и одно из них сейчас было принято, сообщает Sky Sports.
Мошири принял предложение Фридкина, который в ближайшие 48 часов вступит в так называемый "эксклюзивный период". В течение этого периода Фархад не сможет вести переговоры с другими инвесторами.
Состояние американского бизнесмена Фридкина, который владеет "Ромой" с 2020 года, оценивается в 6.1 млрд. долларов (4.8 млрд. фунтов).
14.06.2024 21:00
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