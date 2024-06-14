Владелец "Ромы" Дэн Фридкин согласовал покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.

Напомним, Мошири был вынужден искать нового покупателя на свои 94% акции "Эвертона" после того, как его сделка 777 Partners сорвалась.



С начала июня Мошири получил несколько предложений — и одно из них сейчас было принято, сообщает Sky Sports.



Мошири принял предложение Фридкина, который в ближайшие 48 часов вступит в так называемый "эксклюзивный период". В течение этого периода Фархад не сможет вести переговоры с другими инвесторами.



Состояние американского бизнесмена Фридкина, который владеет "Ромой" с 2020 года, оценивается в 6.1 млрд. долларов (4.8 млрд. фунтов).